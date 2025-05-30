Під Вінницею чоловік впав у 10-метровий колодязь і дивом вижив

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Інцидент стався в місті Гнівань Вінницького району. Рятувальники витягли потерпілого з криниці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

"48-річний чоловік ледь не загинув, впавши у колодязь глибиною понад 10 метрів. Причиною стала банальна необережність", — йдеться в повідомленні.

На щастя, рятувальники вчасно витягли потерпілого на поверхню та передали його медикам. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Нагадаємо, у місті Малин на Житомирщині 40-річна жінка впала на дно 8-метрової криниці. Її врятували бійці ДСНС.