Під Вінницею чоловік впав у 10-метровий колодязь і дивом вижив
Інцидент стався в місті Гнівань Вінницького району. Рятувальники витягли потерпілого з криниці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
"48-річний чоловік ледь не загинув, впавши у колодязь глибиною понад 10 метрів. Причиною стала банальна необережність", — йдеться в повідомленні.
На щастя, рятувальники вчасно витягли потерпілого на поверхню та передали його медикам. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Нагадаємо, у місті Малин на Житомирщині 40-річна жінка впала на дно 8-метрової криниці. Її врятували бійці ДСНС.
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