Россияне ударили КАБом по Сумщине: погиб гражданский, отказавшийся эвакуироваться
Во вторник, 17 июня, вражеские войска сбросили управляемую авиационную бомбу на гражданскую инфраструктуру Юнаковской общины. Погиб местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
По данным следствия, захватчики атаковали КАБом жилищную инфраструктуру Сумского района около 16:00.
"В результате атаки врага в собственном доме погиб 46-летний мужчина, отказавшийся эвакуироваться", — говорится в сообщении.
По факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека, правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, утром 17 июня российская армия ударила по Конотопу Сумской области. В результате атаки есть повреждения в жилом квартале.
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