Обстріли на Сумщині: за добу – удари КАБами, дронами та понад 70 атак
Минулої доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів жертв серед цивільного населення немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ із БпЛА та керовані авіаційні бомби.
У результаті атак пошкоджено обйєкти цивільної інфраструктури:
- у Великописарівській громаді — пошкоджено цивільний об’єкт;
- у Лебединській громаді — зруйновано нежитлове приміщення та пошкоджено 4 одиниці сільськогосподарської техніки.
Повітряна тривога в регіоні тривага 16 годин 42 хвилини.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура.
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