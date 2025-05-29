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На Сумщині прикордонника затримали на хабарі в $4000
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29 травня 2025, 14:07

На Сумщині прикордонника затримали на хабарі в $4000

29 травня 2025, 14:07
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фото: ДПСУ
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Начальник одного з прикордонних підрозділів вимагав та отримав хабар від підлеглого

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Прикордонник із Сумщини через тяжку хворобу дружини хотів перевестися до іншого прикордонного загону, аби бути ближче до родини. Цим і скористався його безпосередній керівник, запропонував допомогу в переведенні, втім давши чітко зрозуміти, що без хабаря справи не буде.

Свої "послуги" посадовець оцінив в 4000 доларів. За це обіцяв включити всі свої зв’язки та позитивно розв'язати питання. Гроші наказав передавати двома рівними частинами. Першу слід було заплатити одразу, а решту після реалізації наказу про переведення.

Втім особисто брати до рук валюту начальник не ризикував, наказавши відправляти все поштою. Перший транш відбувся ще в січні цього року.

Передача другої частини відбулася за аналогічною схемою, щоправда, цього разу за грошима знову ж таки відправив іншого свого підлеглого.

Після одержання всієї суми хабаря посадовця затримали. Йому оголосили підозру.

Фігуранту загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 років за ґратами проведе прикордонник із Закарпаття, який незаконно переправляв чоловіків до Словаччини.

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