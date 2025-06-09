В Сумской области задержали офицера воинской части, который зарабатывал миллионы на фиктивных боевых командировках

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности и Нацполицией сообщили о подозрении начальнику одной из групп штаба воинской части в Сумской области, организовавшего схему, благодаря которой незаконно получил более 2,4 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В конце прошлого года майор собрал шестерых своих подчиненных и предложил "легкий способ" подзаработать. Он пообещал оформить документы о якобы командировке в зону боевых действий в Харьковской области, хотя на самом деле все оставались работать в штабе в Сумах. Несмотря на это военнослужащие получали реальные боевые выплаты по 170 тысяч гривен ежемесячно.

Большую часть денег подчиненные должны были отдавать наличными своему начальнику.

"Майор оставлял себе большую часть денег, а подчиненным возвращал всего около 30 тысяч гривен. За три месяца такой "схемы" сумма незаконных выплат превысила 2,4 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Офицеру-взяточнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области пограничника задержали на взятке в 4000 долларов.