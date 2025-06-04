Ілюстративне фото

У Київській області суд виніс вирок жінці за державну зраду. Стало відомо, що вона передавала росіянам дані

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Київщині судили жінку, яку обвинувачували у державній зраді. Восени 2024 року вона співпрацювала з росіянами. Жінка передавала їм інформацію, яку вони могли б використати для підривної діяльності проти України. Зокрема, здійснювала відеозйомку та фотографування розташування стратегічно важливих військових об’єктів.

Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російського агента. Ним виявився мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії. Чоловік коригував повітряні атаки росіян по локаціях "свого" підрозділу.