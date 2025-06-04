13:06  04 червня
Військові отримуватимуть компенсації за невикористані відпустки
12:38  04 червня
Скандал у Києві: нетверезий спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту
08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
UA | RU
UA | RU
04 червня 2025, 22:55

На Київщині засудили жінку, яка шпіонила для росіян

04 червня 2025, 22:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Київській області суд виніс вирок жінці за державну зраду. Стало відомо, що вона передавала росіянам дані

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Київщині судили жінку, яку обвинувачували у державній зраді. Восени 2024 року вона співпрацювала з росіянами. Жінка передавала їм інформацію, яку вони могли б використати для підривної діяльності проти України. Зокрема, здійснювала відеозйомку та фотографування розташування стратегічно важливих військових об’єктів.

Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російського агента. Ним виявився мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії. Чоловік коригував повітряні атаки росіян по локаціях "свого" підрозділу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
агент рф
На Харківщині отримав вирок зрадник, який коригував удари по ТЕЦ
04 червня 2025, 02:00
На Хмельниччині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на аеродроми ЗСУ
30 травня 2025, 10:55
У Дніпрі викрили таксиста, який працював на росіян
29 травня 2025, 17:57
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
На Одещині отримав вирок диверсант: "роботу" знайшов у Telegram
04 червня 2025, 22:25
Розмова Трамп-Путін та майбутні удари по Україні
04 червня 2025, 21:50
Путін хоче помститися за атаку по аеродромах: Трамп заявив, що розмовляв з російським диктатором
04 червня 2025, 21:35
Росіяни атакували Запорізьку область КАБами: є постраждалі
04 червня 2025, 21:15
Росіяни атакували Дніпропетровщину: в лікарні померла жінка, яка отримала поранення
04 червня 2025, 20:30
Посольство США попереджає про загрози повітряних атак в Україні
04 червня 2025, 19:45
Росіяни вдарили по Сумах безпілотниками: рятувальники гасили пожежу, є постраждалий
04 червня 2025, 19:05
У Києві через спеку вже з 5 червня будуть обмеження для водіїв - у КМДА пояснили причини
04 червня 2025, 18:30
На Полтавщині пенсіонерка пішла з дому і не повернулась: поліція знайшла тіло жінки
04 червня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »