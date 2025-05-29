Фото: СБУ

У Дніпрі затримали чоловіка, який коригував удари по місту. Він розвідував для росіян координати "потенційних цілей"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали російського агента у Дніпрі. Це 38-річний чоловік, який працював таксистом. Він готував координати потенційних цілей для російських військ. Для цього він об'їжджав околиці Дніпра під виглядом таксі.

Під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ. Зокрема, зрадник намагався розвідати позиції ППО. Чоловіка затримали "на гарячому", коли він знімав периметр військового об’єкта на камеру свого телефону.

Відомо, що він планував відправити дані куратору з російської ФСБ через анонімний чат у месенджері. Правоохоронці оголосили зраднику про підозру. Зараз він знаходиться під вартою Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині викрили чоловіка, який працював на росіян. Він передавав ворогу дані про заклади, де поранені українські військові проходять реабілітацію.