Фото: СБУ

Мужчину, корректировавшую удары по приграничным районам Украины, судили. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агент ФСБ, задержанный СБУ летом 2022 года, получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Злоумышленник корректировал артиллерийские удары россиян по Сумской области. Основными целями врага были подразделения украинских войск, защищавших приграничные районы на северо-восточных рубежах Украины.

Известно, что 34-летний бывший работник местной железнодорожной станции был завербован россиянами. Тогда он проживал близ государственной границы, где обходил окружающую местность, чтобы обнаружить и сфотографировать локации сил обороны. Данные он передавал россиянам.

Напомним, ранее в Харьковской области судили мужчину, который корректировал удары россиян по ТЭЦ. Предателем оказался слесарь предприятия. В ближайшие годы он проведет в тюрьме.