Россияне ударили по Сумам беспилотниками: спасатели тушили пожар, есть пострадавший
Россияне в очередной раз нанесли удар по Сумам. Враг атаковал город беспилотниками
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
4 июня российские военные атаковали Сумы ударными беспилотниками. Попадание было на объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки повреждены складские помещения, гражданские авто. Также, к сожалению, пострадал человек.
Во время ликвидации последствий атаки спасатели оказались под обстрелами. К счастью, никто из них не пострадал.
Напомним, что 3 и 4 июня стали в Сумах Днями Траура из-за атак россиян. 3 июня оккупанты ударили по городу из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших и 20 человек ранены.
Разбитые дома, магазины и больница: россияне атаковали Днепропетровщину - есть пострадавшийВсе новости »
03 июня 2025, 21:25Удар по Харьковщине: выросло количество погибших, в прокуратуре показали фото с места атаки
03 июня 2025, 18:25Россияне в сутки почти 600 раз обстреляли Запорожскую область, 12 человек ранены
03 июня 2025, 07:44
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Россияне атаковали Днепропетровщину: в больнице скончалась женщина, получившая ранение
04 июня 2025, 20:30Посольство США предупреждает об угрозах воздушных атак в Украине
04 июня 2025, 19:45В Киеве из-за жары уже с 5 июня будут ограничения для водителей - в КГГА объяснили причины
04 июня 2025, 18:30В Полтавской области пенсионерка ушла из дома и не вернулась: полиция нашла тело женщины
04 июня 2025, 17:45Спецоперация Паутина: в СБУ показали уникальные кадры, как били наши дроны по российским самолетам
04 июня 2025, 17:05"Не рожден для войны": в Полтавской области военный ТЦК саркастически ответил на женские крики
04 июня 2025, 16:40Россияне нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ на Полтавщине
04 июня 2025, 16:11Актриса Ирма Витовская возмутилась из-за фейка о своей смерти
04 июня 2025, 15:15В Украину идет жара до +32
04 июня 2025, 14:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »