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04 июня 2025, 19:05

Россияне ударили по Сумам беспилотниками: спасатели тушили пожар, есть пострадавший

04 июня 2025, 19:05
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Фото: ГСЧС
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Россияне в очередной раз нанесли удар по Сумам. Враг атаковал город беспилотниками

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

4 июня российские военные атаковали Сумы ударными беспилотниками. Попадание было на объект гражданской инфраструктуры. В результате атаки повреждены складские помещения, гражданские авто. Также, к сожалению, пострадал человек.

Во время ликвидации последствий атаки спасатели оказались под обстрелами. К счастью, никто из них не пострадал.

Напомним, что 3 и 4 июня стали в Сумах Днями Траура из-за атак россиян. 3 июня оккупанты ударили по городу из дальнобойного РСЗО. Удары произошли одновременно в разных местах. В результате удара – трое погибших и 20 человек ранены.

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