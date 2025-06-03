Потрощені будинки, магазини та лікарня: росіяни атакували Дніпропетровщину - є постраждалий
Росіяни атакували Дніпропетровщину. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, понад 20 разів за добу російські військові вдарили по Дніпропетровщині. Зокрема, дронами та артилерією ворог бив по Нікополю, а також по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Внаслідок атаки ворога постраждав 87-річний чоловік.
"Пошкоджені медзаклад, магазин, багатоквартирний будинок. Виникло декілька пожеж. Потрощені понад десяток приватних осель, декілька господарських споруд, з них три – знищені. Побиті авто, зачепило й лінію електропередач", - розповів голова ОВА.
Також російський дрон вдарив по Зеленодольській громаді. Внаслідок атаки загорілась суха трава. Рятувальники загасили полум'я.
Нагадаємо, 2 червня російські військові вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждала дитина: 5-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.