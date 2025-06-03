Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, понад 20 разів за добу російські військові вдарили по Дніпропетровщині. Зокрема, дронами та артилерією ворог бив по Нікополю, а також по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Внаслідок атаки ворога постраждав 87-річний чоловік.

"Пошкоджені медзаклад, магазин, багатоквартирний будинок. Виникло декілька пожеж. Потрощені понад десяток приватних осель, декілька господарських споруд, з них три – знищені. Побиті авто, зачепило й лінію електропередач", - розповів голова ОВА.

Також російський дрон вдарив по Зеленодольській громаді. Внаслідок атаки загорілась суха трава. Рятувальники загасили полум'я.

Нагадаємо, 2 червня російські військові вчергове обстріляли Херсон. Внаслідок атаки постраждала дитина: 5-річний хлопчик дістав мінно-вибухову травму та струс головного мозку.