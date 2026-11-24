Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У лікарні помер 17-річний хлопець. Раніше він на мотоциклі Lifan потрапив у ДТП. 20 днів лікарі боролись за його життя. На жаль, 23 листопада він помер, так і не прийшовши до тями.

Інший учасник ДТП, 17-річний водій двоколісного Loncin, наразі перебуває у тяжкому стані в цьому ж медзакладі.

"У межах кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі встановлюють усі обставини події", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик зіткнувся з двома автопоїздами. Внаслідок аварії травмувалися дві людини.