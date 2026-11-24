Росіяни атакували Дніпро: пошкоджена багатоповерхівка
Російські війська 24 листопада атакували Дніпро
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок удару, за попередньою інформацією, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.
Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.
Нагадаємо, що російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі.
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