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Російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області. У момент удару енергетики оглядали лінії електропередачі

Про це повідомили у ДТЕК, передає RegioNews.

Атака сталася 23 листопада. Російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль, у якому перебували працівники енергетичної бригади.

Енергетики не постраждали, однак автомобіль зазнав пошкоджень.

У компанії наголосили, що попри постійну загрозу обстрілів працівники продовжують виїжджати на пошкоджені ділянки та оглядати електромережі, щоб забезпечувати споживачів електроенергією.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада РФ атакувала Україну 153 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 7 локаціях.