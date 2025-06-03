Армія РФ вдарила по інфраструктурі Краматорська і залишила тисячі людей без газу

фото: Краматорська міська рада

Росіяни обстріляли систему газопостачання Краматорська Донецької області, в результаті чого близько трьох тисяч абонентів залишились без газопостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію Telegram Краматорської міської ради.

"Минулої доби ворог завдав удару по місту, завдавши пошкоджень системі газопостачання. Зокрема, було пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки без газопостачання опинилось 2788 абонентів селища Ясногірка та 1 відділення радгоспу "Ясногорівський".

"Просимо абонентів державного сектору перекрити газові крани на газових приладах. Абонентів приватного сектору міста — перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку, - повідомили в облгазі.

Нагадаємо, 31 травня росіяни вбили одного жителя Донецької області, ще сімох поранили.