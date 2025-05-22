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22 травня 2025, 20:55

На Сумщині жінка майже пів року отримувала пенсію мертвого сусіда

22 травня 2025, 20:55
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Фото: Нацполіція
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На Сумщині жінка отримувала пенсію сусіда, який вже пішов з життя. Тепер їй повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

Жителька Конотопського району викрала пенсію свого сусіда. Вона отримувала виплати після смерті чоловіка. Тепер їй повідомили про підозру.

46-річна жінка тривалий час доглядала за літнім сусідом. Він давав їй банківську картку, щоб вона могла кувати продукти на необхідні речі.

Минулого року чоловік помер. Проте вона продовжила ще майже пів року отримувати його виплати.

"У ході досудового розслідування слідчі поліції з використанням методів кримінального аналізу зібрали достатню кількість доказів, які свідчать про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині жінка стала жертвою афериста. Вона знайшла в інтернету "швидкий заробіток". Проте в результаті зловмисники викрали кошти з її картки.

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