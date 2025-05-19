Жителька Харківщини може сісти на 8 років за те, що викрала телефон у дитини
Поліцейські Чугуївщини встановили правопорушницю, яка викрала гаджет у дитини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Місцева мешканка зайшла до одного з мережевих магазинів, де з прилавка викрала мобільний телефон 12-річної дитини. Мати дівчинки звернулася до поліції.
Переглянувши записи камер відеоспостереження, правоохоронці швидко встановили особу підозрюваної та розшукали її. Викрадений телефон у неї вилучили та повернули власниці.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження та оголосили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харківській області жінка обікрала знайомого під час застілля.