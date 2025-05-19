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19 травня 2025, 16:42

Житель Дніпропетровщини може сісти за ґрати за те, що знайшов чужу банківську картку та витратив кошти

19 травня 2025, 16:42
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фото: freepik.com
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Наприкінці 2024 року чоловік знайшов пакет із документами, серед яких були паспорт та банківська картка, що належали іншій особі. Замість того, щоб повернути знайдене власнику, він скористався персональними даними потерпілого: оформив на його імʼя кілька кредитів і зняв готівку з банківського рахунку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 44-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець Дніпра.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану), ч. 3 ст. 357 (викрадення документів) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який стріляв у ТЦК.

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