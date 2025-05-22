Фото: Нацполиция

На Сумщине женщина получала пенсию уже ушедшего из жизни соседа. Теперь ей сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Жительница Конотопского района похитила пенсию соседа. Она получала выплаты после смерти мужчины. Теперь ей сообщили о подозрении.

46-летняя женщина длительный час ухаживала за пожилым соседом. Он давал ей банковскую карту, чтобы она могла ковать продукты на необходимые вещи.

В прошлом году мужчина скончался. Однако она продлила еще около полугода получать его выплаты.

"В ходе досудебного расследования следователи полиции с использованием методов уголовного анализа собрали достаточное количество доказательств, свидетельствующих о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области женщина стала жертвой афериста . Она нашла у интернета "быстрый заработок". Однако в результате злоумышленники похитили средства с ее карты.