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22 мая 2025, 20:55

В Сумской области женщина почти пол года получала пенсию мертвого соседа

22 мая 2025, 20:55
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Фото: Нацполиция
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На Сумщине женщина получала пенсию уже ушедшего из жизни соседа. Теперь ей сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Жительница Конотопского района похитила пенсию соседа. Она получала выплаты после смерти мужчины. Теперь ей сообщили о подозрении.

46-летняя женщина длительный час ухаживала за пожилым соседом. Он давал ей банковскую карту, чтобы она могла ковать продукты на необходимые вещи.

В прошлом году мужчина скончался. Однако она продлила еще около полугода получать его выплаты.

"В ходе досудебного расследования следователи полиции с использованием методов уголовного анализа собрали достаточное количество доказательств, свидетельствующих о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области женщина стала жертвой афериста . Она нашла у интернета "быстрый заработок". Однако в результате злоумышленники похитили средства с ее карты.

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