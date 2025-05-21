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21 травня 2025, 10:13

Ракетний удар по полігону на Сумщині: з'явилися нові деталі

21 травня 2025, 10:13
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фото: скриншот із відео
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20 травня російська ракета типу "Іскандер" влучила по полігону для стрільб Національної гвардії поблизу Шостки. Водночас у мережі з'явилися маніпуляції щодо начебто шикування чи церемонії нагородження — цю інформацію спростовують як джерела в Нацгвардії, так і кореспонденти

Про це повідомила військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає RegioNews.

За її словами, у соціальних мережах почала ширитись неправдива інформація про нібито "шикування" чи "нагородження" особового складу, а також про "70 загиблих". Ці фейки активно розганяла російська пропаганда. На жаль, деякі українські блогери підхопили це без перевірки.

"Це не було шикування, не нагородження. Це був полігон для стрільб, який є у кожної частини поблизу фронту. І головне — не 70 загиблих", — зазначила кореспондентка.

Каже, командир частини був поінформований про загрозу повітряного удару, однак не вжив належних заходів безпеки. Наразі його відсторонено від виконання обов'язків, триває службове розслідування.

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що ситуація на контролі, і пообіцяв повну співпрацю з правоохоронцями.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Водночас Юлія Кирієнко-Мерінова наголошує, що відповідальність за удар лежить на ворогові, який системно використовує розвіддрони для коригування вогню.

Як відомо, Шостка розташована менш ніж за 50 км від кордону з РФ і регулярно зазнає повітряних атак.

Нагадаємо, Командування Національної гвардії України розпочало службове розслідування після ракетного удару по стрільбищу військової частини в Сумській області. Внаслідок атаки загинуло 6військовослужбовців, ще понад 10 — отримали поранення.

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