Сумщина під масованим вогнем: 2 загиблих, 5 поранених, 120 обстрілів за добу
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що є загиблі серед цивільного населення. Так, у Юнаківській громаді внаслідок атаки FPV-дроном та удару керованою авіабомбою загинули двоє людей: 1992 та 1965 років народження.
Поранення внаслідок скидання ВОГ з БпЛА та нічної атаки дронами отримали ще 5 осіб у Великописарівській, Есманьській, Середино-Будській та Сумській громадах.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив ракетний удар та атаки БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Хотінській громаді пошкоджено приватні будівлі;
- у Сумській громаді пошкоджено промислові обʼєкти, лінії електропередач.
Повітряна тривога в області тривала 15 годин 34 хвилини.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 травня, місто Суми опинилося під атакою російських безпілотників. Унаслідок обстрілів були зафіксовані влучання в промислові об'єкти, а також пошкодження ліній електропередач.