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21 травня 2025, 09:18

Сумщина під масованим вогнем: 2 загиблих, 5 поранених, 120 обстрілів за добу

21 травня 2025, 09:18
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що є загиблі серед цивільного населення. Так, у Юнаківській громаді внаслідок атаки FPV-дроном та удару керованою авіабомбою загинули двоє людей: 1992 та 1965 років народження.

Поранення внаслідок скидання ВОГ з БпЛА та нічної атаки дронами отримали ще 5 осіб у Великописарівській, Есманьській, Середино-Будській та Сумській громадах.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіабомби, РСЗВ, FPV-дрони та скидання ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив ракетний удар та атаки БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Хотінській громаді пошкоджено приватні будівлі;
  • у Сумській громаді пошкоджено промислові обʼєкти, лінії електропередач.

Повітряна тривога в області тривала 15 годин 34 хвилини.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 21 травня, місто Суми опинилося під атакою російських безпілотників. Унаслідок обстрілів були зафіксовані влучання в промислові об'єкти, а також пошкодження ліній електропередач.

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