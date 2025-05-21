Ракетный удар по полигону на Сумщине: появились новые детали

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20 мая российская ракета типа "Искандер" попала по полигону для стрельб Национальной гвардии вблизи Шостки. В то же время в сети появились манипуляции относительно якобы построения или церемонии награждения — эту информацию опровергают как источники в Нацгвардии, так и корреспонденты

Об этом сообщила военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова, передает RegioNews.

По ее словам, в социальных сетях начала распространяться ложная информация о якобы "строении" или "награждении" личного состава, а также о "70 погибших". Эти фейки активно разгоняла русская пропаганда. К сожалению, некоторые украинские блоггеры подхватили это без проверки.

"Это не было построение, не награждение. Это был полигон для стрельб, который есть у каждой части вблизи фронта. И главное — не 70 погибших", — отметила корреспондентка.

Говорит, командир части был проинформирован об угрозе воздушного удара, однако не принял надлежащих мер безопасности. Он отстранен от исполнения обязанностей, продолжается служебное расследование.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко подтвердил, что ситуация на контроле и пообещал полное сотрудничество с правоохранителями.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

В то же время Юлия Кириенко-Меринова отмечает, ответственность за удар лежит на враге, который системно использует разводы для корректировки огня.

Как известно, Шостка расположена менее чем в 50 км от границы с РФ и регулярно подвергается воздушным атакам.

Напомним, Командование Национальной гвардии Украины приступило к служебному расследованию после ракетного удара по стрельбищу воинской части в Сумской области. В результате атаки погибли 6 военнослужащих, еще более 10 — получили ранения.