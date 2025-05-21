06:45  21 мая
Силы обороны получили новые дроны на оптоволокне Хищник REBOFF
03:35  21 мая
В Украине подорожало сливочное масло: сколько теперь стоит пачка
03:15  21 мая
На Закарпатье родители посадили на цепь и сожгли 10-летнего ребенка: как их наказал суд
UA | RU
UA | RU
21 мая 2025, 10:13

Ракетный удар по полигону на Сумщине: появились новые детали

21 мая 2025, 10:13
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

20 мая российская ракета типа "Искандер" попала по полигону для стрельб Национальной гвардии вблизи Шостки. В то же время в сети появились манипуляции относительно якобы построения или церемонии награждения — эту информацию опровергают как источники в Нацгвардии, так и корреспонденты

Об этом сообщила военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова, передает RegioNews.

По ее словам, в социальных сетях начала распространяться ложная информация о якобы "строении" или "награждении" личного состава, а также о "70 погибших". Эти фейки активно разгоняла русская пропаганда. К сожалению, некоторые украинские блоггеры подхватили это без проверки.

"Это не было построение, не награждение. Это был полигон для стрельб, который есть у каждой части вблизи фронта. И главное — не 70 погибших", — отметила корреспондентка.

Говорит, командир части был проинформирован об угрозе воздушного удара, однако не принял надлежащих мер безопасности. Он отстранен от исполнения обязанностей, продолжается служебное расследование.

Командующий Нацгвардии Александр Пивненко подтвердил, что ситуация на контроле и пообещал полное сотрудничество с правоохранителями.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

В то же время Юлия Кириенко-Меринова отмечает, ответственность за удар лежит на враге, который системно использует разводы для корректировки огня.

Как известно, Шостка расположена менее чем в 50 км от границы с РФ и регулярно подвергается воздушным атакам.

Напомним, Командование Национальной гвардии Украины приступило к служебному расследованию после ракетного удара по стрельбищу воинской части в Сумской области. В результате атаки погибли 6 военнослужащих, еще более 10 — получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Нацгвардия Сумская область ракета ракетный удар полигон
Сумщина под массированным огнем: 2 погибших, 5 раненых, 120 обстрелов за сутки
21 мая 2025, 09:18
Ночью ПВО приземлила более 60 российских "шахедов" и дронов-имитаторов
21 мая 2025, 09:15
На Киевщине обломки российского БпЛА упали на дом: пострадала семья с тремя детьми
21 мая 2025, 07:44
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Комбат 47-й бригады объяснил, почему публично раскритиковал военное командование ВСУ
21 мая 2025, 10:20
У жителя Днепропетровщины нашли пистолет, 5 гранат и более 300 патронов
21 мая 2025, 10:17
В Одесской области полицейские разоблачили несовершеннолетнего наркоторговца
21 мая 2025, 10:09
Скорые договоренности и мир: от ситуации на фронте зависят позиции за столом переговоров
21 мая 2025, 10:05
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одесской области с участием рейсового автобуса
21 мая 2025, 09:59
На Ровенщине – свыше 65 пожаров в экосистемах с начала мая
21 мая 2025, 09:30
Сумщина под массированным огнем: 2 погибших, 5 раненых, 120 обстрелов за сутки
21 мая 2025, 09:18
Ночью ПВО приземлила более 60 российских "шахедов" и дронов-имитаторов
21 мая 2025, 09:15
Взрывы на Житомирщине: жителей области призвали сохранять спокойствие
21 мая 2025, 08:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Максим Жорин
Тарас Загородний
Виктор Андрусив
Все блоги »