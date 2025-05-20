Сумщина под огнем: за сутки – более 80 обстрелов, эвакуировано 47 человек

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За прошедшие сутки российские войска совершили более 80 обстрелов по 34 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области в течение суток, к счастью, погибших и раненых нет.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Дружбовской общине поврежден частный жилой дом;

в Белопольской общине повреждены нежилые помещения;

в Великописаревской общине разрушены 2 объекта гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 47 человек.

Воздушная тревога в области продолжалась 15 часов 35 минут.

Напомним, в ночь на 19 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Вражеские беспилотники разрушили инфраструктуру одного из предприятий.