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20 травня 2025, 08:11

Росіяни атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі на підприємстві і фермі

20 травня 2025, 08:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вночі 20 травня російські військові спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. Сили ППО знищили три повітряні цілі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Атака не минулася без наслідків. У Павлоградському районі понівечене фермерське господарство. Там сталася пожежа, яку приборкали рятувальники.

У Синельниківському районі через застосування агресором БпЛА є руйнування на території підприємства. Його також охопив вогонь.

За даними очільника ОВА, по Нікопольщині продовжувалися удари FPV-дронами та артилерією. Потерпали сам Нікополь, Покровська, Мирівська і Марганецька громади.

На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

За уточненою інформацією, через обстріл Покровської громади Нікопольського району, що стався надвечір 19 травня, пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач.

Нагадаємо, 19 травня у Костянтинівці Донецької області російські війська завдали удару безпілотниками по території пожежно-рятувальної частини.

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