Окупанти атакували пасажирський автобус у Херсоні: є постраждалі
Зранку 20 травня російські військові атакували у Дніпровському районі Херсону пасажирський автобус
Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.
"Автобус має суттєві пошкодження. У зв'язку з високою активністю ворожих безпілотників тимчасово скорочено маршрути до проспекту Незалежності", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки постраждала 65-річна жінка та 56-річний чоловік. У них – мінно-вибухова травма та контузія. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, впродовж 19 травня під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 36 населених пунктів Херсонської області. Дістали поранення пʼятеро людей.
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
У Кривому Розі сталася пожежа в інфекційній лікарні: є загиблий
20 травня 2025, 08:54Сумщина під вогнем: за добу – понад 80 обстрілів, евакуйовано 47 людей
20 травня 2025, 08:49Телефонна розмова Трампа с Путіним – багато галасу і переговорна плутанина
20 травня 2025, 08:46З погрозами та пістолетом: у Львові юнак намагався пограбувати торговий кіоск
20 травня 2025, 08:39У горах Закарпаття загинув 60-річний киянин: зірвався зі снігового карнизу
20 травня 2025, 08:34Хабар за землю: на Рівненщині голову громади відпустили під заставу
20 травня 2025, 08:24Росіяни атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі на підприємстві і фермі
20 травня 2025, 08:11На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 5 людей
20 травня 2025, 07:57Поліція спростувала фейк про нові штрафи за аптечку і вогнегасник
20 травня 2025, 07:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна