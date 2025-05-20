На Донеччині росіяни атакували пожежну частину: пошкоджено техніку

фото: ДСНС Донеччини

У Костянтинівці Донецької області російські війська завдали удару безпілотниками по території пожежно-рятувальної частини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті обстрілу було пошкоджено пожежний автомобіль під час заправки водою з пожежного водоймища.

Особовий склад, на щастя, не постраждав.

У ДСНС підкреслюють, ворог цілить по тим, хто щодня рятує життя людей та ліквідовує наслідки ворожих атак.

Попри постійну загрозу, рятувальники продовжують виконувати свої обов'язки у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські окупанти атакували селище Іллінка Донецької області. Під завалами будинку опинились двоє людей. Також ще три оселі було зруйновано внаслідок атаки ворога.