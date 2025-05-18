Пограничники сбили в Сумской области вражеские беспилотники: видео

фото: ГПСУ

За прошедшие сутки во время воздушных атак РФ пограничники сбили на Сумщине два вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136"/"Герань-2" и три – типа "Гербера"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Кроме того, защитникам границы удалось ликвидировать 1 БпЛА типа "привет-82", и 17 FPV-дронов, 10 из которых на оптоволокне", - говорится в сообщении .

Напомним, в ночь на 18 мая российская армия запустила по Украине рекордное количество дронов – 273.