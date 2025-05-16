48 ударів за добу: на Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки масштабних обстрілів
Протягом останньої доби російські війська здійснили 48 обстрілів по населених пунктах Донецької області
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що під вогнем опинилися житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та адміністративні будівлі. У багатьох місцях виникли пожежі.
- У селі Рай-Олександрівка Краматорського району загорілася покрівля однієї з будівель на території місцевого підприємства.
- У селі Шандриголове ворог обстріляв місцеву амбулаторію, спричинивши пожежу. Рятувальники загасили займання.
- У Слов'янську під обстріл потрапила промислова зона. Вогнеборці локалізували пожежу в ангарі.
- У Дружківці рятувальники ліквідували загоряння сміття у житловому секторі, спричинене ворожим обстрілом.
ДСНС та екстрені служби продовжують працювати на місцях в умовах постійної загрози нових атак.
Нагадаємо, в населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, досі залишаються 200 дітей.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 травня РФ запустила по Україні 112 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 73 ворожих БпЛА, ще 36 — локаційно втрачені.
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