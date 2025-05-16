48 ударів за добу: на Донеччині рятувальники ліквідовують наслідки масштабних обстрілів

фото: ДСНС Донеччини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під вогнем опинилися житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та адміністративні будівлі. У багатьох місцях виникли пожежі.

У селі Рай-Олександрівка Краматорського району загорілася покрівля однієї з будівель на території місцевого підприємства.

У селі Шандриголове ворог обстріляв місцеву амбулаторію, спричинивши пожежу. Рятувальники загасили займання.

У Слов'янську під обстріл потрапила промислова зона. Вогнеборці локалізували пожежу в ангарі.

У Дружківці рятувальники ліквідували загоряння сміття у житловому секторі, спричинене ворожим обстрілом.

ДСНС та екстрені служби продовжують працювати на місцях в умовах постійної загрози нових атак.

Нагадаємо, в населених пунктах Донецької області, де триває примусова евакуація дітей, досі залишаються 200 дітей.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 травня РФ запустила по Україні 112 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 73 ворожих БпЛА, ще 36 — локаційно втрачені.