Росіяни вдарили по Бериславу: є жертва та постраждалий
Сьогодні вранці російські загарбники завдали удару по Бериславу на Херсонщині. Через атаку ворожого БпЛА загинув мирний житель, ще один цивільний поранений
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, близько 07:30 російські військові атакували дроном одну з вулиць у Бериславі.
"Внаслідок скидання вибухівки травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік. Ще один цивільний отримав поранення, його госпіталізовано", – йдеться в повідомленні.
За фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини, триває досудове розслідування.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинула людина, ще один мирний житель діставпоранення.
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