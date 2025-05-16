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16 травня 2025, 10:18

Масований удар по Сумщині: десятки атак дронами і артилерією, є руйнування

16 травня 2025, 10:18
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 30 населених пунктах у 11 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував FPV-дрони, РСЗВ та скидання ВОГ із БпЛА.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Великописарівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено два приватних будинки;
  • у Білопільській громаді пошкоджено два приватних житлових будинки.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 57 хвилин.

Нагадаємо, напередодні на Сумщині рятувальники понад 12 годин ліквідовували пожежу, що виникла внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 16 травня РФ запустила по Україні 112 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

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війна обстріли Сумська область БПЛА атака артилерія цивільна інфраструктура
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