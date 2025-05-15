У Херсоні внаслідок артобстрілу загинула 49-річна жінка
В обласному центрі внаслідок артилерійського обстрілу загинула 49-річна жінка
Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 15 травня 2025 року близько 13 год. армія РФ обстріляла із артилерії Херсон. Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 49-річна місцева мешканка.
Нагадаємо, на Херсонщині жінка підірвалася на російській протипіхотній міні.
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