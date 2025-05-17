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В Сумской области в результате атаки оккупантов погибли девять человек. Среди них — целая семья с отцом, матерью и дочерью

Об этом сообщил глава Белопольского общества Юрий Зарко в эфире "Общественное", передает RegioNews.

В субботу, 17 мая, возле Белополья Сумской области россияне попали дроном в автобус, который вез людей на эвакуацию. В результате вражеской атаки девять человек погибли на месте. Еще пять человек получили ранения: их госпитализировали в сумскую больницу.

"Сейчас мы вывозим тела погибших. Личности некоторых из них пока не установлены. Подавляющее большинство – это женщины пенсионного возраста, также погибли два-три человека", - отметил Юрий Зарко.

Он также добавил, что россияне направили двух беспилотников. Один был ударным дроном – он попал в крышу автобуса и взорвался внутри. Второй дрон был разведывательным.

На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что среди жертв была семья: отец, мать и дочь.

"Это было сознательное убийство гражданских. Вчера, как и в любой день этой войны, была возможность прекратить огонь. Украина давно предлагает полное и безусловное прекращение огня, чтобы сохранить жизнь. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше", – говорит президент.

Напомним, ранее россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии. В результате атаки врага погибла 49-летняя женщина.