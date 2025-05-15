Негайно в укриття: ОВА повідомила про підготовку РФ до ракетного удару по Сумах
Мешканців Сумської громади попередили про загрозу ракетного удару РФ по вокзалу в Сумах. Атака відбудеться близько 17:00
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.
"За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11", — йдеться в повідомленні.
Влада закликала місцевих мешканців негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок.
Нагадаємо, у Сумській громаді оголосили День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару. 12 травня внаслідок ворожої атаки загинув енергетик. 14 травня через обстріл місцевого підприємства загинули троє чоловіків.
Ворожий дрон спричинив масштабну пожежу на СумщиніВсі новини »
15 травня 2025, 14:35У Херсоні внаслідок артобстрілу загинула 49-річна жінка
15 травня 2025, 14:33Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару
15 травня 2025, 10:03
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
У Харкові сталася масштабна пожежа на СТО
15 травня 2025, 17:00У Запоріжжі третій день поспіль чистять від мазуту річку
15 травня 2025, 16:35Стрілянина в готелі у Києві: зловмиснику вручили підозру
15 травня 2025, 16:30ЗСУ показали, як знищили російський ЗРК "Бук-М1"
15 травня 2025, 16:05Бюджет втратив понад півмільярда: СБУ викрили екскерівників Запоріжжяобленерго на розтраті коштів
15 травня 2025, 15:35В Україні – різке зростання захворюваності на кір: де найбільше хворих
15 травня 2025, 15:24У Києві наркоторговець підпалив двері до власної квартири: що йому загрожує
15 травня 2025, 15:15В Ужгороді 20-річний юнак обікрав магазин техніки на понад 500 тисяч гривень
15 травня 2025, 15:10На Полтавщині сталась ДТП з велосипедистом: його госпіталізували
15 травня 2025, 14:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв