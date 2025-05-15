Негайно в укриття: ОВА повідомила про підготовку РФ до ракетного удару по Сумах

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Мешканців Сумської громади попередили про загрозу ракетного удару РФ по вокзалу в Сумах. Атака відбудеться близько 17:00

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.

"За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог готується завдати удару по району Привокзальної площі, 11", — йдеться в повідомленні.

Влада закликала місцевих мешканців негайно покинути вказану територію та перебувати в укриттях або безпечних місцях до подальших вказівок.

Нагадаємо, у Сумській громаді оголосили День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару. 12 травня внаслідок ворожої атаки загинув енергетик. 14 травня через обстріл місцевого підприємства загинули троє чоловіків.