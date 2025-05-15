Немедленно в укрытия: ОВА сообщила о подготовке РФ к ракетному удару по Сумам
Жителей Сумской общины предупредили об угрозе ракетного удара РФ по вокзалу в Сумах. Атака возможна около 17:00
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.
"По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11", - говорится в сообщении.
Власти призвали местных жителей немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах для дальнейших указаний.
Напомним, в Сумской общине объявили День траура по убитым в результате российского авиаудара. 12 мая в результате вражеской атаки погиб энергетик. 14 мая из-за обстрела местного предприятия погибли трое мужчин.
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