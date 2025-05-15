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15 мая 2025, 15:57

Немедленно в укрытия: ОВА сообщила о подготовке РФ к ракетному удару по Сумам

15 мая 2025, 15:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Жителей Сумской общины предупредили об угрозе ракетного удара РФ по вокзалу в Сумах. Атака возможна около 17:00

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

"По оперативной информации от соответствующих служб, враг готовится нанести удар по району Привокзальной площади, 11", - говорится в сообщении.

Власти призвали местных жителей немедленно покинуть указанную территорию и находиться в укрытиях или безопасных местах для дальнейших указаний.

Напомним, в Сумской общине объявили День траура по убитым в результате российского авиаудара. 12 мая в результате вражеской атаки погиб энергетик. 14 мая из-за обстрела местного предприятия погибли трое мужчин.

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