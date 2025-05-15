Сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару

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У Сумській громаді 15 травня - День жалоби за вбитими внаслідок російської атаки

Про це повідомили в Телеграмі Сумської МВА, передає RegioNews.

День жалоби у громаді оголосили 15 травня - за загиблими внаслідок удару 14 травня та загиблим від удару ворожого безпілотника по авто енергетиків.

"У Сумській громаді – день жалоби. На жаль, ворог продовжує завдавати ударів по мирних населених пунктах, забираючи людські життя. 12 травня внаслідок ворожої атаки загинув енергетик, який сумлінно виконував свої професійні обов’язки. 14 травня через обстріл місцевого підприємства загинуло троє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за добу росіяни 150 разів обстріляли Сумську область.