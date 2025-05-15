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15 травня 2025, 14:35

Ворожий дрон спричинив масштабну пожежу на Сумщині

15 травня 2025, 14:35
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фото: ДСНС Сумщини
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У Сумській області тривають аварійно-рятувальні роботи після чергової атаки російського безпілотника по об'єктах цивільної інфраструктури

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару виникла масштабна пожежа, зруйновано кілька будівель та приміщень. На місце події одразу прибули рятувальники та спеціальна техніка ДСНС.

Станом на зараз загоряння локалізовано.

Тривають роботи з виявлення та ліквідації прихованих осередків горіння.

Офіційна інформація про можливі жертви або постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 150 обстрілів по 41 населеному пункту в 15 територіальних громадах області.

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