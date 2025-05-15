На Сумщині прикордонники знищили ворожі безпілотники
Минулої доби, під час повітряних атак на територію України із застосуванням дронів, у Сумській області прикордонники збили чотири ворожих безпілотних літальних апарати типу «shahed-131/136»/«герань-2»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Крім того, за останні дві доби українським прикордонникам вдалося ліквідувати 1 БПЛА типу "молнія", 2 – типу "крило" та 16 FPV-дронів, три з яких на оптоволокні.
"Мобільні вогневі групи Державної прикордонної служби України продовжують демонструвати пильність, професіоналізм та ефективність у знищенні ворожих дронів. Рухаємося до Перемоги!", - додали у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні у Сумах День жалоби за вбитими внаслідок російського авіаудару.
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