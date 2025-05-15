В Сумской области пограничники уничтожили вражеские беспилотники
За прошедшие сутки, во время воздушных атак на территорию Украины с применением дронов, в Сумской области пограничники сбили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата типа «shahed-131/136»/«герань-2»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Кроме того, за последние двое суток украинским пограничникам удалось ликвидировать 1 БПЛА типа "молния", 2 – типа "крыло" и 16 FPV-дронов, три из которых на оптоволокне.
"Мобильные огневые группы Государственной пограничной службы Украины продолжают демонстрировать бдительность, профессионализм и эффективность в уничтожении вражеских дронов. Двигаемся к Победе!", - добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня в Сумах День траура по убитым в результате российского авиаудара.
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