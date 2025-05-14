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14 травня 2025, 08:53

Сумщина під прицілом: ракети, дрони, КАБи і десятки пошкоджених будинків

14 травня 2025, 08:53
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом доби з 13 по 14 травня російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 громадах Сумської області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував майже 20 авіаударів керованими авіабомбами (КАБ), 10 атак дронами-камікадзе, майже 30 скидань ВОГ із безпілотників.

Зруйновано та пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема житлові будинки в Сумській, Річківській, Білопільській, Ворожбянській, Великописарівській, Бездрицькій і Кролевецькій громадах;

Також пожкоджено гаражі, нежитлові споруди, вантажні автомобілі. Зафіксовано загоряння транспорту.

Повітряна тривога в області тривала 14 годин 42 хвилини.

Нагадаємо, в Сумській області розпочато обов'язкову евакуацію населення з села Нова Слобода Конотопського району.

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