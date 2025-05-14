Сумщина під прицілом: ракети, дрони, КАБи і десятки пошкоджених будинків
Протягом доби з 13 по 14 травня російські війська здійснили майже 140 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 громадах Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше атак зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував майже 20 авіаударів керованими авіабомбами (КАБ), 10 атак дронами-камікадзе, майже 30 скидань ВОГ із безпілотників.
Зруйновано та пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема житлові будинки в Сумській, Річківській, Білопільській, Ворожбянській, Великописарівській, Бездрицькій і Кролевецькій громадах;
Також пожкоджено гаражі, нежитлові споруди, вантажні автомобілі. Зафіксовано загоряння транспорту.
Повітряна тривога в області тривала 14 годин 42 хвилини.
Нагадаємо, в Сумській області розпочато обов'язкову евакуацію населення з села Нова Слобода Конотопського району.