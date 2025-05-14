Оккупанты ударили по Сумам, есть погибший и пострадавшие
Армия РФ нанесла удар по промышленному объекту в городе Сумы. В результате атаки погибший и пострадавшие
Об этом сообщили в Телеграмме Сумской МВА, передает RegioNews.
"Взрыв, который слышали в Сумах, – вражеский ракетный удар по объекту промышленности в Сумской общине. К сожалению, погибший и пострадавшие. Последствия удара россиян выясняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области еще с одного населенного пункта началась обязательная эвакуация.
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