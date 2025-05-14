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14 травня 2025, 05:05

$30 тисяч за продаж немовля в Сумах: горе-матері обрали запобіжний захід

14 травня 2025, 05:05
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фото: Сумська обласна прокуратура
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У Сумах суд обрав запобіжний захід 35-річній жінці, яка намагалася продати свою новонароджену дитину за 30 тисяч доларів. Фігурантку взяли під варту

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Раніше до поліції надійшла інформація про те, що вагітна жінка хоче продати свою новонароджену дитину. Під контролем правоохоронців підозрювана зустрілась із парою, якій запропонувала продати немовля за 30 тисяч доларів США. Вони погодились. При цьому жінка попросила передати їй завдаток у розмірі 1 тисячі доларів, а решту — після народження дитини.

За матеріалами слідства, 1 травня жінка народила дівчинку. Вже 8 травня вона зустрілась із парою та забрала у них 29 тисяч доларів. Після чого її затримали правоохоронці.

"Рішенням суду 35-річній жительці Сумщини, яка намагалась продати свою новонароджену дитину, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому суд, відповідно до вимог законодавства, визначив максимальну заставу в розмірі 242 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці зупинили спробу продажу дитини в Сумах. Мати хотіла отримати за свою новонароджену доньку 30 тисяч доларів. Їй загрожує до 15 років тюрми.

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