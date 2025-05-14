На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив укриття та склад БК росіян

фото: ДПСУ

Пілоти FPV-дронів бригади "Сталевий Кордон" продовжують ефективно нищити ворога на передовій на Сумському напрямку

Відео ураження ворожих позицій оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Минулої доби бійці "Сталевого кордону" знищили 3 укриття з особовим складом окупантів, один склад боєприпасів, завдаючи значних втрат російським силам, а також ліквідували щонайменше одного окупанта, який намагався штурмувати прикордонників", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Сумському напрямку FPV-розрахунок бригади "Сталевий Кордон" знищив два ворожих укриття російських пілотів БпЛА.