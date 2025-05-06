Ракетний удар по передмістю Сум: загинула дитина, 6 людей поранені
Внаслідок російського ракетного удару по передмістю Сум у вівторок, 6 травня, загинула дитина. Поранені щонайменше шестеро людей, серед них — більшість діти
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.
"Загинула дитина внаслідок ворожого ракетного удару по передмістю. Шестеро людей поранені. Більшість травмованих — діти", — йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, одна дитина перебуває у вкрай важкому стані.
Нагадаємо, ввечері 6 травня окупанти атакували балістикою передмістя Сум. Раніше повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури.
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