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05 мая 2025, 08:32

На Сумщине за сутки – почти 100 обстрелов, есть погибший и раненые

05 мая 2025, 08:32
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фото: Новынарня
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В течение суток Сумская область оказалась под интенсивным огнем русской армии. Враг совершил почти 100 обстрелов по 28 населенным пунктам в 12 общинах региона

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атак погиб мирный житель Великописаревской общины, еще три человека получили ранения в Белопольской общине.

Больше всего вражеских ударов зафиксировано в Сумском, Шосткинском и Конотопском районах. Агрессор массово применял управляемые авиабомбы (около 20 ударов), FPV-дроны (около 20 атак) и сброс ВОГ с беспилотников (20 случаев).

Повреждения гражданской инфраструктуры:

  • в Великописаревской общине – частный дом;
  • в Белопольской – 9 домохозяйств, объекты инфраструктуры, 5 автомобилей;
  • в Конотопской – нежилые здания;
  • в Ворожбянском – помещение пищевого предприятия.

Воздушная тревога в области длилась более 12 часов.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удар по Конотопу в Сумской области, применив более десятка "шахедов" и две баллистические ракеты. Обошлось без пострадавших.

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