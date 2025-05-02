Ворог вдарив КАБами по Сумщині, є поранені
Російська авіація завдали удару по цивільній інфраструктурі Середино-Будської громади Сумської області
Про це Сумська обласна прокуратура повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.
Ворожа атака відбулася близько у п'ятницю, 2 травня близько 16:30. Попередньо встановлено, що загарбники скинули на територію громади дві керовані авіаційні бомби.
Унаслідок авіаудару поранені двоє цивільних віком 50 і 55 років. Обох чоловіків госпіталізували.
Правоохоронці почали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, на Сумщині внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено десятки будинків.
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