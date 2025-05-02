Росіяни атакували Сумщину КАБами та дронами: за добу понад 70 обстрілів
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 23 населених пунктах у 9 територіальних громадах Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, найінтенсивніше ворог атакував Сумський та Шосткинський райони. Окупанти активно застосовували керовані авіабомби (КАБи) та FPV-дрони:
- нанесено 15 ударів КАБами;
- здійснено понад 30 атак FPV-дронами.
На щастя, загиблих і постраждалих серед мирного населення немає.
Повітряна тривога в області тривала загалом 12 годин 29 хвилин.
В ОВА додали, що за добу із прикордонних громад евакуйовано 27 осіб.
Нагадаємо, в ніч на 2 травня російська армія запустила по Україні 150 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
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