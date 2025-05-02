Враг ударил КАБами по Сумщине, есть раненые

фото: иллюстративное

Об этом Сумская областная прокуратура сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Вражеская атака произошла около пятницы, 2 мая около 16:30. Предварительно установлено, что захватчики сбросили на территорию общины две управляемые авиационные бомбы.

В результате авиаудара ранены двое гражданских возрастом 50 и 55 лет. Оба мужчина госпитализированы.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, в Сумской области в результате обстрелов погиб человек, повреждены десятки домов.