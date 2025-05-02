Прикордонники показали знищення "Шахедів" на Харківському та Сумському напрямках
У ніч на 1 травня під час чергової повітряної атаки росіян Сили оборони України вступили в бій із ворожими "Шахедами"
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
"Підрозділи 4, 5 та 15 прикордонних загонів на Харківському та Сумському напрямку відпрацювали по чотирьох безпілотниках-камікадзе типу Shahed", – йдеться у повідомленні.
В результаті російські ударні дрони були знищені – усі вони вибухнули у повітрі, перетворившись на брухт.
Нагадаємо, в ніч на 1 травня росіяни атакували Україну 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 74 дронів.
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