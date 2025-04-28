На Сумщині внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджено десятки будинків
За минулу добу російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок атаки у Шалигинській громаді загинула одна людина.
Протягом доби найбільше постраждали населені пункти Сумського та Шосткинського районів. Російські війська активно застосовували артилерію, міномети, керовані авіабомби та ударні дрони FPV.
Загалом зафіксовано понад 30 пусків керованих авіабомб, понад 20 атак ударними БпЛА та майже 20 атак ударними дронами.
Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді — приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді — приватний будинок;
- у Ворожбянській громаді — будівлі підприємства;
- у Путивльській громаді — приватний будинок та легковий автомобіль;
- у Шосткинській громаді — житлові будинки.
Протягом доби спільними зусиллями органів влади, ДСНС, Нацполіції та громадських організацій з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.
Повітряна тривога в області тривала понад 12 годин.
Нагадаємо, на Сумщині українські бійці розбомбили ворожі укриття й артилерію.