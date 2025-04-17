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17 квітня 2025, 06:40

Суд обрав запобіжний захід жителю Сум, який обікрав жертву ракетного удару

17 квітня 2025, 06:40
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фото: Сумська обласна прокуратура
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У Сумах суд обрав запобіжний захід 45-річному чоловіку, якого підозрюють у крадіжці під час ліквідації наслідків ворожого ракетного обстрілу. Фігуранту загрожує до восьми років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

Інцидент стався 13 квітня. За версією слідства, зловмисник перебував неподалік епіцентру вибуху, коли побачив біля одного з травмованих чоловіків мобільний телефон. Ігноруючи потребу потерпілого в допомозі, він вирішив заволодіти гаджетом. Правоохоронці помітили це й оперативно затримали чоловіка. Під час огляду у фігуранта виявили викрадений смартфон.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання найсуворішого запобіжного заходу — тримання під вартою, але встановив альтернативу у вигляді застави — 242 тисячі гривень. Наразі підозрюваний залишається під вартою.

"За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час ліквідації наслідків ракетного удару по Сумах 13 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який викрав мобільний телефон у тяжко пораненого.

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