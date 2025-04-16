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Суд оголосив вирок киянину, який у лютому у Святошинському районі столиці напав на військового та пограбував його

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Святошинський районний суд призначив зловмиснику покарання в 7 років тюрми.

Незадовго до пограбування молодик вийшов з вʼязниці, де відбував покарання за аналогічний злочин.

Нагадаємо, того дня 21-річний молодик стежив за військовим від станції метро. В якийсь момент він накинувся на нього та вихопив сумку, у якій були ноутбук та мобільний телефон. Грабіжника невдовзі затримали.